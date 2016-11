ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Eine Jeannie aus der Flasche USA 1965 Merken Nach einer Reise in den Weltraum landet Tonys Raumkapsel im Pazifik. Auf einem kleinen Eiland befreit er eine bezaubernde Blondine namens Jeannie aus ihrer Flasche. Sie teilt ihm mit, dass sie nun seine ergebene Sklavin ist. Tony ist besorgt - schließlich ist er mit Melissa verlobt, der Tochter seines vorgesetzten Generals. Er versucht, die zauberhafte Jeannie auf der Insel zurückzulassen, doch die ist schlauer. Von nun an wird sie Tonys Leben gründlich auf den Kopf stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Philip Ober (Gen. Stone) Karen Sharpe (Melissa) Baynes Barron (Commander) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Gene Nelson Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Ken Harrison