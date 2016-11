KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Odins Gold Blutsbrüder / Unschuldig N 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Blutsbrüder: Noras kleiner Bruder Robin hat mit seiner Freundin Kaja eine Waldhütte gebaut. Beim Spielen beobachten die beiden, wie ein Soldat während einer Übung sein Gewehr wegwirft. Ein paar ältere Jungs finden die Waffe und verstecken sie. Doch Robin und Kaja wurden im Wald gesehen und werden nun verdächtigt, die Waffe entwendet zu haben. Vor der Polizei bestreiten sie alles, und auch Nora ist von der Unschuld ihres Bruders überzeugt. Doch dann findet sie das Gewehr in seinem Zimmer. Haben Robin und Kaja doch gelogen? Lars ist mittlerweile auf der Suche nach der dritten Steinplatte fündig geworden. Nora und Simon graben sie aus und merken in ihrer Begeisterung nicht, dass sie beobachtet werden. Lars beginnt zu ermitteln und ist sichtlich geschockt, als sich herausstellt, wer das Trio und den Schatz im Visier hat. Unschuldig: In einem Elektrogeschäft in Skjak wird in letzter Zeit sehr viel geklaut. Der Ladenbesitzer glaubt, dass ein Mädchen aus dem Asylantenheim dafür verantwortlich ist, und ertappt sie scheinbar auf frischer Tat. Als Nora, die von der Unschuld des Mädchens überzeugt ist, den Besitzer bittet, seine Anzeige zurückzuziehen, findet sich plötzlich auch in ihrer Tasche Diebesgut. Nur mit Hilfe von Simon und Lars kann sie die wahren Täter entlarven. Im Asylantenheim lernt das Trio Sascha kennen. Der Chef des Heims verrät den Kindern, dass er ein Experte für alte Schriftzeichen, die sogenannten Runen, ist. Lars bittet ihn um Hilfe, denn bei der Entschlüsselung der geheimnisvollen Zeichen auf den Steinplatten sind die drei zwar vorangekommen, doch die Runen ergeben für sie noch keinen tieferen Sinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Hasselberg Thorsrud (Nora) Oskar Lindquist (Simon) Bjornar Lysfoss Hagesveen (Lars) Reidar Sorensen (Besten) André Eriksen (Tom) Per Tofte (Eirik) Sara Yttre (Charlotte) Originaltitel: TRIO: Odins Gull Regie: Atle Knudsen Drehbuch: Trond Morten Venaasen, Morten Hovland Kamera: Odd Reinhardt Nicolaysen Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen