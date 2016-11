KI.KA 11:45 bis 12:00 Kochen Schmatzo - Der Koch-Kids-Club Kugelrund A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kugelrund: Heute geht's rund! Alex will heute unbedingt jonglieren lernen. Aber so einfach geht das gar nicht. Hilfe naht: Anouk und Deniz zeigen ihm, wie man es richtig macht. Für die beiden geht es auch ab in die Küche. Dort wird heute ausschließlich kugeliges Essen gemacht. Von den süßen Profiteroles mit Vanillecreme kann Alex gar nicht genug haben. Wird er jonglieren lernen, oder wird er vielleicht selbst zu einer dicken Kugel? Shahin, Moritz, Anais und Lilly widmen sich auch einer runden Aufgabe. Sie basteln Tischkärtchen aus Styroporkugeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schmatzo - Der Koch-Kids-Club Regie: Peter Rabinger Musik: Freddy Gigele