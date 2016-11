KI.KA 08:40 bis 09:00 Trickserie Tauch, Timmy, Tauch! Alles für die Sammlung / Rettet Suzie USA, GB, AUS, D 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Alles für die Sammlung: Skid findet ausgerechnet das Haus einer goldenen Kaurischnecke, das Timmy unbedingt noch für seine Sammlung braucht. Für Timmy steht fest, dass Skid ihm das Gehäuse geben muss. Skid verlangt aber als Gegenleistung, dass Timmy einen Tag lang alles für ihn tut. Timmy gibt sein Bestes, aber Skid nutzt die Situation gnadenlos aus. Während die anderen Ball spielen, muss Timmy Skid von seiner stinkenden Seetangsammlung befreien. Kaum ist Timmy fertig, wartet auch schon die nächste Aufgabe. Schließlich platzt Timmy der Kragen, und die beiden geraten in aneinander. Bess erklärt Timmy, dass er Skid auch einfach nett um die goldene Kauri hätte bitten können, anstatt sie frech einzufordern. Als Timmy dies hört wird er nachdenklich. Ob er sich bald wieder mit Skid vertragen wird? Rettet Suzie: Timmy und Bess sollen ein altes Schiffswrack bergen und bekommen von Suzie die nötige Bergungsausrüstung geliefert. Suzie ist in großer Eile, sie möchte auf keinen Fall die Vorführung eines neuen Wasserflugzeugs verpassen. Obwohl ihr Tank halb leer ist, fliegt sie gleich wieder los. Plötzlich kommt ein Sturm auf, und sie verbraucht mehr Benzin als gedacht. Mangels Treibstoff muss sie auf offener See notlanden, kippt durch eine Welle um und sinkt. Zum Glück entdeckt Ranger Bill die hilflos auf dem Grund liegende Suzie und holt Timmy und Bess zu Hilfe. Nun müssen Timmy und Bess die Ausrüstung eben einsetzen, um Suzie zu retten. Aber sie kennen sich mit der Ausrüstung noch gar nicht aus. Ob es ihnen gelingen wird, Suzie zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Olly Dive! Regie: Bob Doucette, Jane Schneider, Garry Hurst Drehbuch: Melanie Alexander, Simon Hopkinson, Susan Oliver, Gina Roncoli Musik: Ceiri Torjussen

