Gibt es sie noch, die "ewige" Liebe? Die Liebe zweier Menschen, die über alle historischen Katastrophen und privaten Zerreißproben hinweg hält? Irene Langemann und Wolfgang Bergmann haben sich auf die Suche nach Liebesgeschichten gemacht, die eng mit Geschichte und Entwicklungen im Nachkriegsdeutschland verwoben sind. Gabriele und Günter verlieben sich Anfang der 1970er-Jahre, in Zeiten des Kalten Krieges, er als Westdeutscher in Berlin, sie als Ostberlinerin. Die deutsche Teilung geht auch mitten durch ihr Leben. Günter hat ein paar Jahre als Grenzsoldat den Westen verteidigt, Gabriele ist überzeugte und ehrliche Sozialistin. Gazale und Ahmed kamen als Kinder libanesischer Flüchtlingsfamilien Mitte der 80er Jahre nach Deutschland. Sie lernen sich hier kennen und heiraten auf Wunsch ihrer Eltern. Da ist Gazale erst 14 und Ahmed 17 Jahre alt. Sie bekommen drei Kinder. Als geduldete Asylbewerber leben sie in ständiger Angst, abgeschoben zu werden. Am 10. Februar 2005 wird die schwangere Gazale in einer Blitzaktion mit ihrer einjährigen Tochter in die Türkei abgeschoben.