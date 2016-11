Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wo unser Wetter entsteht Die Heimat unserer Hochs und Tiefs - Auf Tour mit Sven Plöger D 2015 2016-11-12 03:45 Merken Wo entsteht eigentlich unser Wetter? ARD-Wettermann Sven Plöger nimmt die Zuschauer mit zu den Orten, die das Wetter in Europa bestimmen. In Folge 1 besucht er die Azoren und Island, die Geburtsstätten der Hoch- bzw. Tiefdrucklagen. Warum entstehen sie gerade dort? Scheint auf den Azoren immer die Sonne und regnet es in Island ständig? Fragen, die Sven Plöger auf seiner Reise durch die faszinierende Welt dieser "Wetterküchen" beantwortet. Dabei trifft er interessante Menschen und geht ungewöhnliche Wege. Die Wucht der 212 km/h-schnellen Böen des Orkans "Lothar", demonstriert Plöger im Selbstversuch: im Windkanal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. "Wo unser Wetter entsteht" ist eine Roadshow, die durch die schönsten Landschaften Europas führt, neben den Azoren und Island mit ihren atemberaubenden Küsten und Vulkangebirgen auf die Kanaren, nach Norwegen und Grönland. Sven Plöger stellt nicht nur die faszinierenden Landschaften vor, sondern auch die Menschen, die hier leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Plöger Originaltitel: Wo unser Wetter entsteht Regie: Rolf Schlenker