Phoenix 08:45 bis 09:15 Dokumentation Das Rätsel der Steinzeit-Kannibalen D, F, CH 2011 Live TV Merken Im Dezember 2009 machen Knochenfunde aus der Pfalz weltweit Schlagzeilen: Die sterblichen Überreste von etwa 500 Jungsteinzeitlern weisen eindeutige Schnitt- und Beißspuren auf. Waren hier tatsächlich Kannibalen am Werk? Oder wurden andere, bisher unbekannte steinzeitliche Rituale praktiziert? Wer waren die Menschen, die hier ihr Ende fanden? Mit Hilfe eines renommierten Teams aus Archäologen und Wissenschaftlern rekonstruiert ZDF History, was vor 7000 Jahren geschehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kannibalen - Im Herzen Europas?

