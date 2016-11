ARD alpha 00:00 bis 00:15 Magazin Geist und Gehirn Einkaufszentren D 16:9 Live TV Merken Dem menschlichen Gehirn und seinen, anscheinend so unergründlichen Geheimnissen widmet sich BR-alpha, der Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, in seiner Sendereihe "Geist und Gehirn". Darin erklärt der Ulmer Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer wie unser Gehirn konstruiert ist. Oder wie Gefühle wirken und Wahrnehmung und Denken funktionieren. Oder wie man im Schlaf lernt und dass man selbst im Alter noch weise werden kann. Die aktuelle Gehirnforschung kann zu diesem Themen zum Teil verblüffende Antworten geben. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht wichtige, neue Erkenntnisse zu Tage gefördert werden. Manfred Spitzer erklärt diese Erkenntnisse verständlich, anschaulich und mit unverwechselbarem Humor und hilft uns dabei, uns und unser Gehirn besser zu verstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Manfred Spitzer Originaltitel: Geist & Gehirn