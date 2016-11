ARD alpha 14:30 bis 15:00 Magazin alpha-Campus Die MINT-Probe (3/9) D 2016 16:9 Live TV Merken Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften - das sind die sogenannten MINT-Fächer. Viele Schulabgänger sind sich unsicher, ob ein Studienfach aus diesem Bereich zu ihnen passen würde. Schließlich entfallen in der Oberstufe manche Fächer ganz. Wir haben Studieninteressierte in München und Berlin ein Jahr lang begleitet. Sie haben für uns die "MINT Probe" gemacht! Und wie geht es nach dem Studium weiter? Im zweiten Teil jeder Folge geht es um Absolventen, die ein MINT Studium hinter sich haben und in der Berufswelt angekommen sind. Folge 3 - Biologie Clara und Samira starten ins Sommersemester und stürzen sich ins sogenannte Energiepraktikum. Allmählich zeigt sich zumindest, welche Fächer ihnen nicht liegen und die Auswahl wird dadurch überschaubarer. Was kann man mit dem Biologiestudium alles anfangen? Wir besuchen zwei Absolventen der TU Dresden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus