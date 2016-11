ARD alpha 11:30 bis 12:00 Comedyserie Blackadder the Third Dish and Dishonesty GB 1987 2016-11-13 21:45 16:9 Wieder da Live TV Merken Vom Glanz seiner Vorfahren ist Black Adder nicht mehr viel geblieben. Anstelle des Königs herrscht praktisch der Premierminister Pitt, der Ältere, während Black Adder sich als Kammerdiener und Vertrauter des einfältigen Prinzregenten Georg durchschlägt. Um seinen Boss vor dem Ruin und den Intrigen von Pitt zu bewahren, verschafft Black Adder seinem Untergebenen Baldrick einen Sitz im Parlament. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Edmund Black Adder, Esq.) Hugh Laurie (George, Prince Regent) Helen Atkinson-Wood (Mrs. Miggins) Tony Robinson (Baldrick) Simon Osborne (Pitt the Younger, Prime Minister) Vincent Hanna (Mr. Vincent Hanna, his own great great great grandfather) Denis Lill (Sir Talbot Buxomly, a member of Parliament) Originaltitel: Black Adder the Third Regie: Mandy Fletcher Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton Kamera: William Dudman Musik: Howard Goodall