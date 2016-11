3sat 02:25 bis 03:25 Musik zdf@bauhaus Live-Musik mit Max Giesinger D 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Das Bauhaus in Dessau ist Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben hier exklusive Konzerte. Diesmal zu Gast: Max Giesinger. Giesinger hat aktuell mit "80 Millionen" einen festen Platz in den Charts. Er begann zunächst eine Banklehre, die er kurze Zeit später zugunsten der Musik wieder abbrach. Der Erfolg sollte ihm Recht geben. Schon mit seinem ersten Album "Laufen lernen", das er via Crowdfunding finanzierte, hat Max Giesinger gezeigt, dass in ihm ein Songwriter von hoher und eigenständiger Qualität steckt. Sicher war seine Erfahrung, die er als Finalist bei "The Voice of Germany" sammelte, eine wichtige und wenn auch nur, "um herauszufinden, welchen Weg in dieser Branche ich auf keinen Fall gehen möchte", wie er nachdenklich berichtet. Nach der großen TV-Hysterie folgte nicht die große Ernüchterung, sondern vielmehr ein "Jetzt erst Recht"-Gefühl. Sein zweites Album trägt den programmatischen Titel "Der Junge, der rennt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Schück Originaltitel: zdf@bauhaus

