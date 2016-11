3sat 20:15 bis 21:55 Musik Konzert der Wiener Philharmoniker in Tokyo Suntory Hall, Tokio D 2016 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Die Wiener Philharmoniker gelten als der Exportartikel Österreichs. Unter den westlichen Orchestern besonders geschätzt und beliebt sind sie vor allem in Japan gern gesehene Gäste. Daher sorgt das diesjährige Tournee-Konzert der Wiener in Tokyo mit seiner hochkarätigen Besetzung für ein begeistertes Publikum. Mit Zubin Mehta und Seiji Ozawa als musikalische Leiter erleben die Zuschauer gleich zwei internationale Stardirigenten. Die israelische Sopranistin Chen Reiss bringt mit ihren Interpretationen von Johann Strauß österreichischen Charme in die asiatische Metropole. Höhepunkt des Konzerts ist der Auftritt von Anne-Sophie Mutter. Als Reverenz an die Gastgeber spielt sie die "Nostalgie" des japanischen Komponisten Toru Takemitsu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Chen Reiss (Sopranistin), Anne-Sophie Mutter (Geigerin) Originaltitel: Konzert der Wiener Philharmoniker in Tokyo