Komödie Herzdamen D, A 2006

Drei gestandene Frauen haben genug von den Herren der Schöpfung. Maria verlässt ihren Mann Josef, mit dem sie das gemeinsame Sterne-Restaurant in Wien trotz seiner Affären geführt hat. Die Familienrichterin Steffi will nach ihrer Frühpensionierung einen neuen Anfang wagen, und die Apothekerin Carola hat genug davon, die ewige Geliebte ihres verheirateten Freundes zu sein. Spontan reist das Trio von Wien nach Sachsen. Dort hat Maria ein kleines schlossähnliches Anwesen geerbt. Sie beschließen, aus dem heruntergekommenen Gutshaus ein Restaurant mit Wiener Spezialitäten zu machen. Doch so einfach, wie sie es sich vorgestellt haben, lassen sich die Hürden und Widerstände von Behörden, Nachbarn und Banken und insbesondere von Marias Mann nicht überwinden. "Herzdamen" ist ein Fernsehfilm über drei Frauen, die genug von ihren Männern haben und ein neues Leben beginnen.

Schauspieler: Thekla Carola Wied (Maria Lieblich) Katerina Jacob (Carola Bleibtreu) Mona Seefried (Steffi Krieg) Miguel Herz-Kestranek (Josef Lieblich) Brigitte Jaufenthaler (Renate Waldhör) Hansjürgen Hürrig (Wolfgang Rühmer) Chris Pichler (Babsi Bauer) Originaltitel: Herzdamen Regie: Karola Hattop Drehbuch: Cornelia Willinger Kamera: Konstantin Kröning Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis Altersempfehlung: ab 6