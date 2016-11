3sat 11:05 bis 12:30 Komödie Der Mann, von dem man spricht A 1937 SW 20 40 60 80 100 Merken Auf Geheiß seines Onkels soll der Zoologie-Student Toni Mathis einmal dessen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen und ein Mädchen aus der Nachbarschaft heiraten. Toni hat aber andere Pläne. Er verliebt sich in die Trapez-Artistin Bianka. Ihr Vater, der Zirkusdirektor Zaratti, will aber nur dann den Segen zur Ehe seiner Tochter geben, wenn ihr Zukünftiger ebenfalls Artist ist. Also beschließt Toni, Artist zu werden. Er kauft sich einen Flohzirkus und stellt sich Zaratti als "Tierbändiger" vor. Die Flöhe suchen jedoch das Weite und beschwören im Publikum fast eine Panik herauf. Daraufhin fordert Zaratti Toni auf, mit den Löwen einen Dressur-Akt vorzuführen. Toni glaubt den Clowns, die dem verzweifelten jungen Mann versprechen, sich als Löwen zu verkleiden - und arbeitet mit verblüffender Sicherheit. Erst zum Schluss erkennt er seinen Irrtum. Als tollkühner Löwenbändiger wider Willen vereinigt Heinz Rühmann in dem Lustspiel "Der Mann, von dem man spricht" unfreiwilligen Heldenmut mit Komik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Toni Mathis) Theo Lingen (Haßler, Mathis' Diener) Hans Moser (Onkel Martin) Heinz Salfner (Zaratti) Gusti Huber (Bianca Zaratti) Gerhard Bienert (Carasso) Reinhold Häussermann (Clown) Originaltitel: Der Mann, von dem man spricht Regie: E. W. Emo Drehbuch: Hanns Saßmann Kamera: Eduard Hoesch Musik: Heinz Sandauer Altersempfehlung: ab 6