Disney Channel 22:10 bis 22:40 Trickserie Familie Feuerstein Das Detektivbüro USA 1961 HDTV Fred und Barney haben ein Detektivbüro aufgemacht. Eine Zeitlang will es mit ihrem Nebenberuf nicht so recht klappen. Dann taucht eine verführerische Blondine bei ihnen auf. Dagmar behauptet, sie repräsentiere die Dritte Nationalbank und bestellt sie für den nächsten Tag zum Bankpräsidenten. Originaltitel: The Flintstones Regie: William Hanna, Joseph Barbera Drehbuch: Warren Foster