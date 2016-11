Niederlande 1 20:25 bis 21:20 Sonstiges Als de dijken breken Code rood NL 2016 HDTV Merken De kuststreken van België en Nederland stromen snel onder nu de dijken zijn gebroken. Daarbij raken de snelwegen in de Randstad verstopt door de ongecoördineerde uitvlucht richting hoger gelegen gebied. De auto van de familie Wienesse komt vast te zitten in een weiland 6 meter onder NAP. Als ze uiteindelijk lopend verder moeten, raakt de familie opgesplitst. In een Rotterdamse gevangenis staat het water inmiddels al manshoog. Terwijl de gevangenen in opstand komen, ontdekt bewaker Samir dat de Belgische Ronnie nog beneden in de isoleercel zit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Als de dijken breken Regie: Hans Herbots