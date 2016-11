NDR 02:20 bis 03:05 Dokumentation Die Nordkommissare - Eine Tatort-Chronologie D 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Vor über 40 Jahren schickte der NDR den ersten "Tatort"-Ermittler, Kommissar Trimmel, ins Fernsehen. Viele Kolleginnen und Kollegen sollten in der Krimireihe folgen. Der "Tatort" ist mittlerweile Kult und erfolgreich wie noch nie. Zurzeit sind gleich mehrere Ermittlerteams für den NDR im Einsatz. Sie locken am Sonntagabend oftmals über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum "Tatort" vor den Bildschirm, damit sie am Montag über den Fall mitreden können. Diese Dokumentation porträtiert in einer kurzweiligen Collage aus Archivmaterial, Interviews und Set-Besuchen die wichtigsten der "Tatort"-Kommissare aus dem Norden. In unterhaltsamen Ausschnitten lässt der Film Geschichten von den unterschiedlichen Kommissaren Revue passieren. Interviews mit aktuellen Darstellern der "Tatort"-Ermittler, Kennern und ehemaligen "Tatort"-Kommissaren ergänzen die erhellende Zeitreise, die die Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte des "Tatort" aus dem Norden und seiner Kommissare bis in die Gegenwart dokumentiert. Darunter sind die "Nord-Kommissare" Axel Milberg, Maria Furtwängler, Fahri Yardim, Wotan Wilke Möhring, Charles Brauer, Mehmet Kurtulus, der Kommissar-Trimmel-Erfinder Friedhelm Werremeier, der "Tatort"-Kenner Dietrich Leder und der Spielfilmchef des NDR, Christian Granderath. Diese Hommage aus nordischer Sicht an den "Tatort" zeigt somit auch über vier Jahrzehnte Fernseh- und Zeitgeschichte, die nicht nur Erinnerungen hervorruft, sondern auch von einer der einflussreichsten und langlebigsten Krimiserien im deutschen Fernsehen erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordkommissare - Eine Tatort-Chronologie Regie: Oliver Schwabe

