NDR 20:15 bis 21:45 Familienfilm Das Traumhotel - Sri Lanka D, A 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Sri Lanka trifft der Hotelmanager Markus Winter auf berührende Schicksale und skurrile Typen. Wie die neue Servicekraft Lara, die auf Sri Lanka ihren Vater und ihre Schwester sucht. Die erste Begegnung verläuft allerdings weniger glücklich als erhofft. Oder Touristin Nadja Bülow,die versucht, den Tod ihres geliebten Mannes zu verarbeiten. In dem Auswanderer Leon findet sie einen guten Freund - und die Chance auf ein neues Glück. Kaum im Luxusressort in Sri Lanka angekommen, fällt Markus Winter die neue Servicekraft Lara ins Auge. Die junge Frau kann zwar beste Referenzen vorweisen, stellt sich bei den Gästen jedoch nicht sehr geschickt an. Bald stellt sich heraus, dass Lara ihre Bewerbungsunterlagen geschönt hat, um den Job zu bekommen. In Wahrheit will sie auf Sri Lanka nach ihrem Vater Thilo und ihrer Schwester Nora suchen. Seit ihrer Kindheit hat sie die beiden nicht mehr gesehen. Markus zeigt Verständnis für Laras Situation und mit seiner Hilfe gelingt es ihr, die beiden auf einer Teeplantage ausfindig zu machen. Auch Nadja Bülow ist aus sehr persönlichen Gründen auf die Insel gekommen: Fernab der Heimat versucht sie, den überraschenden Tod ihres Mannes zu verarbeiten, mit dem sie ein Jahr zuvor noch ihre Silberhochzeit auf Sri Lanka gefeiert hatte. Um ihr neuen Lebensmut zu geben, macht Markus sie mit Leon Groß bekannt, der auf Sri Lanka eine Farm für verwaiste Elefanten betreibt. Es dauert nicht lange, bis sich zwischen Nadja und Leon eine vertrauensvolle Freundschaft entwickelt. Hin- und hergerissen zwischen der Erinnerung an ihren Mann und ihren immer stärkeren werdenden Gefühlen für Leon, sucht Nadja Rat bei buddhistischen Mönchen - und gerät im Dschungel Sri Lankas in große Gefahr. VIP-Hotelgast Gregor Pohlmann, einem exzentrischen Millionär, scheinen weltliche Sorgen fremd zu sein. Er genießt die Annehmlichkeiten in Winters Ressort, kauft in den Läden der Stadt nach Herzenslust ein und flirtet mit den Freundinnen Monika und Lisbeth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Saskia Valencia (Nadja Bülow) Bernhard Bettermann (Leon Groß) Jenny Jürgens (Monika Golz) Sabine Vitua (Lisbeth Harzer) Karl Fischer (Gregor Pohlmann) Ivonne Schönherr (Lara Grothe) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Gero Lasnig Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6