NDR 14:30 bis 15:55 Komödie Suche Mann für meine Frau D 2005 Stereo Untertitel 16:9

Der Autor und Verleger Christoph ist ein echter Perfektionist. Egal, ob es um die von ihm verfassten Heimwerker-Ratgeber geht, um die Einrichtung seines Hauses oder um seine Ehe: Der Familienvater überlässt nichts dem Zufall. Seine Frau Friederike beobachtet die Kontrollsucht ihres Gatten mit einer Mischung aus Genervtheit und liebevollem Spott. Aber Christoph ist nicht nur ein besessener Perfektionist, er hat auch einen ausgeprägten Hang zur Hypochondrie. Und der führt eines Tages dazu, dass Christoph glaubt, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Dabei hatte der behandelnde Arzt lediglich das Röntgenbild vertauscht, weil sich Christoph in der Sprechstunde wieder einmal vorgedrängt hatte. Die wichtigste Frage für den vermeintlich Todgeweihten lautet nun: Wie soll seine Familie ohne ihn weiterleben? Aus reiner Fürsorge beschließt Christoph, Friederike seine Krankheit zu verschweigen und heimlich per Kontaktanzeige einen würdigen Nachfolger zu suchen. Mit unfreiwilliger Unterstützung seines besten Freundes, des katholischen Paters Alois, sichtet er eine Unmenge skurriler Videos von Kandidaten und veranstaltet sogar einen Grillabend mit drei alten Schulfreunden, alle Singles, aber gänzlich unbrauchbar. Der linkische Esoterikfreak Paul scheint noch das meiste Potenzial zu haben. Also beschließt Christoph, seinen alten Kumpel mithilfe der Beautyberaterin Suse ein wenig "aufzupeppen". Friederike ist sichtlich irritiert von dieser neuartigen Männerfreundschaft. Da kommen ihr die Komplimente und kleinen Flirts des Handwerkers Klaus gerade recht. Als ihr Mann die beiden vermeintlich in flagranti erwischt, überschlagen sich die Ereignisse: Christoph wird nach einem Treppensturz ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich bereits auf dem Totenbett wähnt. Zur gleichen Zeit erfahren Friederike und Alois die Wahrheit über seine vermeintliche Krebserkrankung, aber Christoph ist bereits aus dem Hospital gestürmt, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Alois und Friederike müssen im wahrsten Sinne mächtig Gas geben, um diesen eingebildeten Kranken vor einer großen Dummheit zu bewahren.

Schauspieler: Heikko Deutschmann (Christoph Nagel) Aglaia Szyszkowitz (Friederike Nagel) Maxine Schulze (Nele) Laura Alberta Szalski (Sophie) Ingo Naujoks (Paul Willke) Thomas Scharff (Klaus Kern) Tanja Schumann (Suse Richter) Originaltitel: Suche Mann für meine Frau Regie: Stefan Lukschy Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Peter Nix Musik: Tamás Kahane