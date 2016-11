NDR 11:30 bis 12:15 Dokumentation Unsere Geschichte - Grenzflieger Als der Himmel noch geteilt war Grenzflieger - Als der Himmel noch geteilt war D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Bis 1989 haben mehr als 400 westdeutsche Kleinflugzeuge unfreiwillig die innerdeutsche Grenze übertreten. Es war eine Zeit, in der selbst ein unfreiwilliger Grenzübertritt hochpolitisch war. Ausgelöst wurden die Irrflüge meist durch schlechte Sichtverhältnisse oder Wetterturbulenzen, wenn Piloten von grenznahen Flugplätzen in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein starteten. Harmlose Fehlflüge mit oft dramatischen Folgen. Die Dokumentation behandelt erstmals dieses bislang nahezu unbekannte Kapitel der deutschen Teilung. Die harmlosen Fehlflüge wurden von der DDR als "Verletzung der Staatsgrenze" gewertet, oft mit dramatischen Folgen: von monatelangen Inhaftierungen der Piloten in DDR-Gefängnissen über Auslieferungsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR bis hin zu Häftlingsfreikauf und hohen Kosten für die Rückführung der Flugzeuge. Auf einer breiten Basis von Stasi-Dokumenten, Presseberichten und Unterlagen des Bundesgrenzschutzes dokumentieren die Autoren Anne Kathrin Thüringer und Hans-Jürgen Büsch die Schicksale von zwei Familien aus Bad Schwartau und Lüneburg, die von einem auf den anderen Tag in den Strudel des Ost-West-Konflikts gerieten. Die unfreiwilligen Grenzübertritte fanden am 13. August 1970, dem neunten Jahrestag des Mauerbaus, statt. In dieser Zeit konnte ein defekter Kompass einen segelflugbegeisterten Textilkaufmann aus Bad Schwartau in eine Einzelhaftzelle in Ost-Berlin bringen, und es war möglich, dass eine Cessna mit fünf an Keuchhusten erkrankten Kindern aus Lüneburg an Bord von sowjetischen MiGs mit Schüssen vom Himmel geholt wurde. Diese Grenzüberflüge ereigneten sich 1970, einem hochbrisanten Jahr in den deutsch-deutschen Beziehungen. Die Entspannungspolitik und der "Wandel durch Annäherung" von Willy Brandts sozial-liberaler Bundesregierung standen noch am Anfang und waren hoch umstritten. Im April fand das erste Treffen zwischen Brandt und dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Willi Stoph, statt. Im Sommer und Winter 1970 wurden mit dem Warschauer und dem Moskauer Vertrag die Grundlagen der Neuen Ostpolitik gelegt. Politische Zeitzeugen wie Ludwig Rehlinger, ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, und ein ehemaliger NVA-Generalleutnant äußern sich zu den Gefahren, die solche "Grenzverletzungen" für die brisanten Verhandlungen darstellten. Vor diesem Hintergrund zeigt der Film die politischen Gräben und das Misstrauen im Vorfeld der Ostverträge. Darüber hinaus zeigt die Dokumentation, mit welcher Akribie die Stasi die sogenannten Luftraumverletzer und deren Familien selbst im Westen ausspionierte, und mit welchen Traumata die Betroffenen bis heute leben. Ein Film, der deutlich macht, wie unvorhersehbar die deutsche Teilung und der DDR-Unrechtsstaat selbst in das Leben westdeutscher Bürger eindringen konnten, als ein politisches System versuchte, Menschen nicht nur durch eine Grenze am Boden zu trennen, sondern auch noch den Himmel zu teilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsere Geschichte Regie: Anne Kathrin Thüringer/Hans-Jürgen Büsch