Silverline 13:30 bis 15:00

Thriller

Neverlost

CDN 2010

Das Leben von Josh Higgins ist die Hölle. Gefangen in einer lieblosen Beziehung und von einer nicht schwindenden Schlaflosigkeit geplagt, wandelt er auf dem schmalen Grat zwischen Depression und Wahnsinn. Nur die Erinnerung an Kate, seiner großen Liebe, die er vor Jahren bei einem verheerenden Hausbrand verloren hat, beschert ihm kurze Momente des Glücks. Als er eines Tages scheinbar harmlose Schlaftabletten zu sich nimmt, stellt er fest, dass in seinen Träumen ein neues Leben, ein glückliches Leben, ein Leben mit Kate auf ihn wartet. Die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwinden und Josh fängt an für das zu kämpfen, was er vor Jahren verloren hat.

Schauspieler:
Ryan Barrett (Josh Higgins)
Emily Alatalo (Kate)
Jennifer Polansky (Megan Mills)
Samuel Borstein (Kate's Father)
Gary Fischer (Dr. Irwin)
Patricia Ball (Abigail Higgins)
Peter Higginson (Frank Higgins)

Originaltitel: Neverlost
Regie: Chad Archibald
Drehbuch: Chad Archibald
Altersempfehlung: ab 16