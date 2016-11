Silverline 11:45 bis 13:30 Horrorfilm Incite Mill J 2010 20 40 60 80 100 Merken Zehn Menschen melden sich auf eine absurde Stellenanzeige, die eine Menge Geld verspricht. Die Teilnehmer werden eine Woche lang in einem Gebäude eingeschlossen und beobachtet. Jeder von ihnen findet in seinem Zimmer eine andere, tödliche Waffe. Die Regeln sind ziemlich einfach: Das Experiment ist zu Ende sobald die sieben Tage vorbei sind oder sobald es nur noch zwei Überlebende gibt. Wenn innerhalb der Frist nichts passiert, geht jeder Teilnehmer mit über 18 Millionen Yen nach Hause. Das Spiel scheint einfach zu sein, doch am zweiten Tag wird einer der Teilnehmer erschossen aufgefunden. Damit beginnt das ultimative Spiel ums Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatsuya Fujiwara (Yuki Satoshihisa) Haruka Ayase (Shoko Suwamei) Satomi Ishihara (Biyoru Sekimizu) Tsuyoshi Abe (Takehiro Osako) Aya Hirayama (Wakana Tachibana) Masanori Ishii (Munehiro Nishino) Takurô Ohno (Setsuzin Maki) Originaltitel: Inshite miru: 7-kakan no desu gêmu Regie: Hideo Nakata Drehbuch: Honobu Yonezawa, Satoshi Suzuki Musik: Kenji Kawai Altersempfehlung: ab 16