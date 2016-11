Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Mysteryserie True Blood Ärger USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Alcide und Sookie (Joe Manganiello, Anna Paquin) wissen nicht, wie sie mit Russell Edgingtons Werwolf-Schützlingen umgehen sollen und bitten deshalb den Alphawolf Packmaster um Rat. Für Tara (Rutina Wesley) gibt es kein Entkommen: Der verrückte Franklin (James Frain) hält sie in Edgingtons Haus gefangen und will sie zur Vampirin machen. Eric (Alexander Skarsgård) bekommt unterdessen ein Erbstück in die Hände, das seinen Wunsch nach Vergeltung schürt. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Marshall Allman (Tommy Mickens) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Kristin Bauer (Pam De Beaufort) Mariana Klaveno (Lorena Krasiki) Todd Lowe (Terry Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Scott Winant Drehbuch: Nancy Oliver, Charlaine Harris, Nancy Oliver Kamera: Matthew Jensen, Romeo Tirone, David Klein Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16