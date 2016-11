Motorvision.TV 02:55 bis 03:20 Dokumentation Car History D 2013 Stereo 16:9 Merken Pro Minute werden 150 Autos verkauft. Weltweit. In keiner anderen Branche ist das Marketing so wichtig, wie in der Automobilbranche. Marken, Modelle und Werbekampagnen sind seit Jahrzehnten eng verzahnt. Car History zeigt im dritten Teil der "Geschichte der Automobilwerbung" mit unterhaltsamen und ungewöhnlichen Spots die Entwicklung der Autowerbung seit den 90er Jahren und auch mit welchen Webvideos Autofirmen das Internetz als Werbeplattform nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 180 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 135 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min.