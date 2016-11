Motorvision.TV 23:40 bis 00:10 Magazin Super Cars Kompressor-Power Kompressor-Power 2016 Stereo 16:9 Merken Der Lamborghini Huracán ist brutal. Sein V10 Saugmotor leistet 610PS und katapultiert den italienischen Kampfstier in 3,1 Sekunden auf 100 km/h. Es soll aber Leute geben, denen selbst das nicht reicht. Die Schweizer Tuningschmiede O.CT macht den Stier so richtig wild. Nach einem aufwendigen Kompressor-Umbau leistet der Huracán über 800 PS. Der Cadillac CTS-V steht schon ab Werk unter Druck. Auf den ersten Blick eine schnöde Limousine, auf den Zweiten ein wahres Biest. Sein kompressorgeladener 6,2 Liter großer V8 stemmt heftige 855 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle und verhilft ihm zu einem Topspeed von 320 km/h. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars