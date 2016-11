Motorvision.TV 08:15 bis 11:40 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series AAA Texas 500, Texas Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zweites Rennen der Eleminator Round im NASCAR Chase um den Sprint Cup 2016 auf der 1,5-Meilen Strecke in Texas. Schon vier Mal in Folge gewann Jimmie Johnson das Herbstrennen über 334 Runden auf dem schnellen D-Oval in Fort Worth und führt mit fünf Zählern dominant die Tabelle der Mehrfachsieger an und trotz einer schächelnden Saison bei Hendrick Motorsports bleibt Johnson einer der Top-Favoriten auf dem Kurs im Lone Star State. Das Rennen beginnt traditionell am frühen Nachmittag und endet unter Flutlicht. Wiederholung des Live-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

