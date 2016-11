Kommissar Lanz (Dominic Raacke) kann die Akten schließen, denn ein lange gesuchter Sexualmörder kam bei einer Verfolgungsjagd in London ums Leben. Lanz hat nun Zeit, mit seiner Frau Karen (Leslie Malton) ein paar Tage in Wien auszuspannen. Dort beginnt der Alptraum erneut: Der Killer lebt und er hat es jetzt auf Karen Lanz abgesehen. - Kaum wieder zu erkennen: Oscarpreisträger Christoph Waltz als junger Serienkiller. In Google-Kalender eintragen