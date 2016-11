Sky Krimi 14:30 bis 15:20 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 86 Der Tod stand vor der Tür D 2006 Stereo 16:9 Merken Robby Leonhardt findet seine Freundin tot im Badezimmer. Die junge Litauerin starb an einem Stromschlag. Die Polizei glaubt, dass die junge Frau ihren Mörder kannte. Kommissar Lind stößt bei der ihren Ermittlungen auf Robbys Bruder Thomas, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Korbinian Hofer hat unterdessen ganz andere Sorgen. Er muss seine entlaufene Kuh einfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Julian Manuel (Robby Leonhardt) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Rainer Gutjahr, Stefan Baur Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12