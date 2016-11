Sky Krimi 11:40 bis 12:35 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Affäre Cicero D 1994 Stereo Merken Sonja findet ihre Freundin, die Edelnutte Elke, tot in ihrer Wohnung. Sie schaltet sofort A.S. ein. Durch den Namen "Cicero" in Elkes Terminkalender stößt A.S. auf Senator Thorwald. Wenig später hat er es mit hohen Berliner Politikern zu tun. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein) Andrea Sawatzki (Sonja) Birke Bruck (Anna Capelli) Sabine Svoboda (Elke Probst) Vadim Glowna (Senator Thorwald) Originaltitel: A.S. Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Arthur Ahrweiler Musik: Kambiz Giahi