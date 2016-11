Classica 22:45 bis 22:55 Musik Arriaga, Ouvertüre zu "Los esclavos felices" D, A 1997 Stereo 16:9 Merken Wiener Philharmoniker, Leitung: John Eliot Gardiner. Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826) ist heute vor allem durch seine drei Streichquartette bekannt. Die Opera semiseria "Los esclavos felices" (Die glücklichen Sklaven) schrieb er im Alter von nur vierzehn Jahren; sie wurde 1820 in seiner Heimatstadt Bilbao uraufgeführt. Der englische Dirigent John Eliot Gardiner, geboren 1943, widmete sich zunächst der historischen Aufführungspraxis des 17. und 18. Jahrhunderts; 1990 gründete er das Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner zählt zu den renommiertesten Dirigenten unserer Zeit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Arriaga, Ouvertüre zu "Los esclavos felices" Musik: Juan Crisóstomo de Arriaga