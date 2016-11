Discovery Channel 02:20 bis 03:05 Dokumentation Penn & Teller Knack den Safe! USA 2011 Stereo 16:9 Merken Zugegeben: Die US-amerikanischen Showmaster Penn & Teller sind schon ein kurioses Duo. Der eine groß, bärtig und stimmgewaltig, der andere klein, zurückhaltend und schweigsam. Doch was die beiden Charaktertypen bei ihren verrückten Experimenten herausfinden, ist absolut bemerkenswert. Da werden Flugzeuge nur mit Hilfe ihrer Seitentüren gesteuert, handelsübliche Laser-Pointer zum Abhörgerät umfunktioniert oder Pistolenkugeln mit einem Buttermesser gespalten. Aber aufgepasst: In jeder Folge hat sich eine waschechte Lügengeschichte eingeschlichen, die selbst im Praxis-Test nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Penn & Teller decken auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penn Jillette (Himself) Teller (Himself) Originaltitel: Penn & Teller Tell a Lie Regie: Jonathan Haug, Michael J. Miller Drehbuch: Michael Goudeau, Penn Jillette, Michael J. Miller, Teller

