Discovery Channel 11:40 bis 12:25 Dokumentation Die Welt von Morgen Wege aus der Energie-Falle USA 2010 Stereo 16:9 Merken Experten gehen davon aus, dass wir schon heute über die Hälfte des verfügbaren Erdöls weltweit verbraucht haben. Auch Kohle und Gas werden auf Dauer knapp. In Zukunft wird es also immer schwieriger, auf herkömmliche Weise Treibstoff zu gewinnen oder Energie zu erzeugen. Ganz gleich, ob die Vorräte noch 50 oder 100 Jahre reichen - das Vorkommen an fossilen Brennstoffen ist stark begrenzt. Umso wichtiger wird es, neue, alternative Energiequellen zu entdecken und weiter zu entwickeln. Vom Kite-Segel mit eingebautem Windkraftrad über kontrollierte Kernschmelze mit Hilfe von millionenschwerer Lasertechnik bis hin zu einem Farbanstrich, der Sonnenlicht in Strom verwandelt: Diese Dokumenta In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NextWorld