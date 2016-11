Sky Action 16:20 bis 18:05 Thriller The Loft USA, B 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf verheiratete Männer (u.a. Karl Urban, James Marsden) haben ein gemeinsames Geheimnis: Sie teilen sich ein schickes Loft und vergnügen sich dort mit ihren Geliebten. Bis sie eines Tages im Loft die Leiche einer jungen Frau entdecken, die keiner von ihnen kennt. Als sie herausfinden wollen, was passiert ist, merken sie, dass sie weniger übereinander wissen, als sie glaubten - und verdächtigen sich bald gegenseitig. - Fintenreicher Hochglanzthriller über Seitensprünge mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Vincent Stevens) James Marsden (Chris Vanowen) Wentworth Miller (Luke Seacord) Eric Stonestreet (Marty Landry) Matthias Schoenaerts (Filip) Isabel Lucas (Sarah Deakins) Rachael Taylor (Ann) Originaltitel: The Loft Regie: Erik Van Looy Drehbuch: Wesley Strick Kamera: Nicolas Karakatsanis Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16