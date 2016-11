Sky Action 10:35 bis 12:25 Actionfilm The Devil's Double B, NL 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der irakische Soldat Latif Yahia steht unter Druck: Wegen seiner frappierenden Ähnlichkeit wird er gezwungen, das Double von Saddam Husseins Sohn Uday zu spielen. Widerwillig fügt sich Latif seinem Schicksal, da sonst die Ermordung seiner ganzen Familie droht. Nach und nach taucht er immer tiefer in die psychopathische Persönlichkeit seines Auftraggebers ein. Als Latif sich ausgerechnet in eine der zahllosen Affären Udays verliebt, bleibt ihm nur die Flucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Cooper (Latif Yahia / Uday Hussein) Ludivine Sagnier (Sarrab) Philip Quast (Saddam Hussein/Faoaz) Raad Rawi (Munem) Mimoun Oaïssa (Ali) Khalid Laith (Yassem Al-Helou) Dar Salim (Azzam Al-Tikriti) Originaltitel: The Devil's Double Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Jess Franco Kamera: Sam McCurdy Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 16