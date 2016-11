Sky Comedy 02:20 bis 03:50 Komödie Ready for Hangover USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die vier US-College-Kumpels Chris (Christian Oliver), Marc (Seamus Dever), Lawrence (Evan Helmuth) und Dean (Jonathan Murphy) springen als Höhepunkt ihres feucht-fröhlichen Junggesellenabschieds mit dem Fallschirm ab. Doch leider landen sie aufgrund eines Pilotenfehlers irgendwo in Mexiko, ohne Geld und ohne Spanischkenntnisse. Und dort macht man wenig Federlesens mit ein paar Gringos, die den jungen Mexikanerinnen schöne Augen machen. - Actiongeladene Buddy-Komödie im Stil von "Hangover". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Oliver (Chris) Seamus Dever (Marc) Evan Helmuth (Lawrence) Jonathan Murphy (Dean) Alex Rocco (Don Julio) Fernanda Romero (Puri) Steve Railsback (Pilot) Originaltitel: Ready or Not Regie: Sean Doyle Drehbuch: Sean Doyle, Travis Kurtz Kamera: Anton Klima Musik: Erik Godal Altersempfehlung: ab 16

