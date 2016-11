Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Wendy Das verwaiste Fohlen GB, D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Zu Wendy kommt ein verwaistes Fohlen auf den Hof. Sie hat sich angeboten es mit der Flasche aufzuziehen - solange die Tierärztin Stefanie eine Ziehstute für das Tierbaby sucht. Wendys Vater Gunnar, ihre jüngere Schwester Sina, Bianca und Wendy selbst teilen sich die Fütterungen auf. Zunächst gibt Wendy den anderen nur gut gemeinte Tipps, doch als das Fohlen einen Infekt bekommt, steigert sich Wendy so sehr in die Pflege des Fohlens hinein, dass sie alle Schichten selbst übernimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Steve Wright