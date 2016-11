RTL Crime 02:20 bis 03:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Cleophus Prince Jr. GB 2014 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 4: 1990 war ganz San Diego in Aufruhr, da bereits sechs Frauen in ihren Wohnungen auf grausame Art und Weise von einem Unbekannten erstochen worden waren. Der Afroamerikaner Cleophus Prince Jr. war erst im Vorjahr aus Alabama nach San Diego gezogen, hatte aber seinen Job als Maschinist bei der US-Navy verloren, da er beim Diebstahl erwischt worden war. Kurz darauf begann der damals 22-Jährige in Wohnungen einzubrechen und vergewaltigte und tötete dabei innerhalb eines Jahres sechs weiße Frauen - und löste damit die größte Fahndung in der Geschichte San Diegos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 180 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 135 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min.