RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Brandopfer USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 2: Der Brandstifter Leonard Brooks hat wieder zugeschlagen: Eine ältere Frau namens Rita Lowman verbrennt bei lebendigem Leibe in einem Fahrstuhl. Bei der Dame handelt es sich um Leonards Mutter, wie die DNS-Tests beweisen. Als Kind wurde Leonard von seiner Mutter auf schwerste Art und Weise misshandelt, doch weder sein Pflegebruder noch seine Pflegeschwester haben Leonard vor seiner Mutter beschützt. Nun befindet er sich offenbar auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen seine Familie. Kurz darauf verzeichnen die New Yorker Ermittler ein weiteres Opfer, Jimmy Clark, der im Central Park qualvoll vergiftet wurde. Als Zweijähriger wurde Jimmy von Leonards Mutter als Pflegekind aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Skipp Sudduth Drehbuch: Adam Targum, Sarah Byrd, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16