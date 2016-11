RTL Crime 11:50 bis 12:35 Actionserie Das A-Team Ärger mit Harry USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 21: Sein halbes Leben hat der Boxer Harry mit seinem Sohn Jeffrey auf der Flucht verbracht. Unablässig verfolgt von dem geistesgestörten Bruder eines Mafioso, findet Harry den einzigen Trost im Alkohol. Erst die tatkräftige Hilfe des A-Teams beendet das ruhelose Nomadenleben und verschafft Vater und Sohn eine neue Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Hulk Hogan (Himself) Paul Gleason (Harry Sullivan) Billy Jayne (Jeffrey Sullivan) Originaltitel: The A-Team Regie: David Hemmings Drehbuch: Bill Nuss Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12