RTL Crime 08:35 bis 09:30 Krimiserie Ripper Street Folge: 21 Ein schweres Erbe GB, IRL 2014 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 5: Jackson versucht, seine Trauer in Alkohol zu ertränken und Reid liegt im Obsidian Krankenhaus. Aber Abberlin ruft sie alle zusammen, damit sie den Mord an einem Kneipenwirt aufklären. Seine Leiche wurde in ein Fass gestopft. Die Spur führt sie zu einer Brauerei, deren Arbeiter sich gegen die Einfuhr von Bier außerhalb von London auflehnen. Drake konfrontiert Rose mit der Forderung, ihrem Verlobten endlich reinen Wein einzuschenken. Zwei der Brauereiarbeiter kidnappen PC Grace und drohen damit, ihn zu töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Det. Insp. Edmund Reid) Jerome Flynn (Det. Sgt. Bennet Drake) Adam Rothenberg (Capt. Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Amanda Hale (Emily Reid) Charlene McKenna (Rose Erskine) Jonathan Barnwell (Police Constable Dick Hobbs) Originaltitel: Ripper Street Regie: Anthony Byrne Drehbuch: Rob Green, Richard Warlow Kamera: Suzie Lavelle Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16

