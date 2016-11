Spiegel Geschichte 22:10 bis 23:10 Dokumentation Geschäftsmodell: kriminell Die Sex-Unternehmerin F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Engländerin Margaret McDonald wird 2003 in Frankreich für Zuhälterei im großen Stil verurteilt. Die gebildete und kultivierte Frau führte eine internationale Sex-Agentur mit über 400 Prostituierten. Der Film zeichnet das Bild einer Frau mit einer schwierigen Kindheit und emotionalen Problemen, die auf sehr ungewöhnliche Weise ihren Weg in der Geschäftswelt macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: White Collar Gangsters