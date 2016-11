Spiegel Geschichte 14:25 bis 15:15 Dokumentation Eva Braun - Leben und Sterben mit dem Führer D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Eva Braun wurde erst nach ihrem Tod in Deutschland zur öffentlichen Person. Gemeinsam mit Adolf Hitler nahm sie sich am 30. April 1945 im Bunker unter der Berliner Reichskanzlei das Leben. Zuvor hatte der Diktator seine langjährige Geliebte noch geheiratet. Verborgen vor der Volksgemeinschaft verbrachte sie die meiste Zeit in München oder auf Hitlers Berghof in den Alpen. Eine "Enttäuschung der Geschichte" sei Eva Braun gewesen, hatte Hitlers Architekt Albert Speer nach Kriegsende behauptet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Eva Braun - Leben und Sterben mit dem Führer