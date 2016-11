Motorvision.TV 05:35 bis 06:05 Magazin Truck World Der Superkran D 2014 Stereo 16:9 Merken Sechs Achsen, 72 Tonnen Gewicht und über 650 PS stark. Das sind ein paar der beeindruckenden technischen Daten des modernsten mobilen Superkrans der Welt! Der Gigant entsteht in Deutschland und könnte auf einmal über 33 VW Golf an den Haken nehmen, denn seine maximale Traglast beträgt 400 Tonnen. Und auch seine Einsatzhöhe ist mehr als faszinierend: Komplett ausgefahren erreicht der Ausleger 125 Meter und überragt damit die Türme der Münchner Frauenkirche um über 20 Meter. Truckworld: Der Superkran! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World