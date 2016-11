Heimatkanal 11:35 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Pension Annerose D 1982 Stereo Merken In der Pension "Annerose" wird ein älterer Herr tot aufgefunden. Bei der Suche nach einem Foto des Toten entdeckt Fröschl zwölf Porträtfotos älterer Männer: Alles verblichene Pensionsgäste. Da Fröschl vor kurzem erst den Film "Arsen und Spitzenhäubchen" gesehen hat, geraten sofort die Pensionschefinnen Anne und Rose in Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Johanna Hofer (Anne) Edith Heerdegen (Rose) Ilse Pagé (Cynthia Hundhammer) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Ernst Schmucker Drehbuch: Sylvia M. Andragora, Michael Hild