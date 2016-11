Gäste: Gäste: Münchener Freiheit, Roland Kaiser, Wind, The Searchers, Andrea Berg, Oliver Thomas, Michelle, Bernie Paul, Claudia Jung, Tobee, Ross Antony, Beatrice Egli, Olaf Henning feat, Ibo, Elvis, Nik P, Michael Wendler, Heino, Middle Of The Road, Wolfgang Petry, J Originaltitel: Tanzparty