Sky Bundesliga 03:00 bis 04:00 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Ottmar Hitzfeld. Der Trainer. Der Mensch. D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Ottmar Hitzfeld. Der Trainer. Der Mensch." ist eine Doku, die mehr leistet, als die über vier Jahrzehnte lange Karriere Hitzfelds als Spieler und vor allem Trainer im Profifußball mit Archiv-Material nachzuerzählen: "Ich hatte die leise Hoffnung, wir würden dem Menschen Hitzfeld näherkommen", erinnert sich Autor Vinko Bicanic und freut sich: "Ich glaube heute, das ist gelungen. Weil er es wollte." Weil sich Sky Experte Ottmar Hitzfeld auf ausführliche Interviews z.B. in München, in seiner Heimat Lörrach oder beim Golf in Belek eingelassen hat. Und weil Wegbegleiter wie Hitzfelds Geschwister Veronika und Bernd, Mehmet Scholl, Michael Meier und Diego Benaglio offen über ih In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 180 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 135 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min.