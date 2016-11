Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, bwin Topspiel der Woche, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Saisonauftakt verlief für Bayer Leverkusen mit nur vier Zählern aus vier Partien frustrierend. Und in Mainz drohte der "Werkself" schon die nächste Enttäuschung. "Die Mainzer Halbzeitführung war verdient", musste Roger Schmidt zugeben. Doch in der Pause schaffte es der Bayer-Coach, sein Team wachzurütteln. "In der zweiten Hälfte war es ein anderes Spiel. Da haben wir alles besser gemacht, was man im Fußball besser machen kann", sagte Schmidt, nachdem seine Mannschaft aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht hatte. Gegen den BVB müssen die Leverkusener allerdings von der ersten Minute an hellwach sein, denn die Dortmunder eilen in der Liga gerade von Erfolg zu Erfolg. Moderation: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:10

Seit 119 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 89 Min. Godzilla

SciFi-Film

RTL II 07:30 bis 10:00

Seit 89 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:05 bis 09:00

Seit 54 Min.