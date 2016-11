Niederlande 2 17:10 bis 18:05 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Aldo en Tamara verhuizen van een vrijstaande boerderij naar een verbouwde fietsenstalling. Deze verbouwen ze tot een woning, waar in elke kamer een andere sfeer heerst. * Chef-kok Ramon Brugman maakt een snelle maaltijd: steak tartaar met gepocheerd ei, dikke friet en honing-mosterdmayonaise. * Gepassioneerde geitenhouders Harry en Magda leven van het biologische vlees, de geitenmelk en prachtige kazen van hun kleine kudde geiten. Harry maakt zelfs deel uit van de kudde, zo lammeren ze niet als hij er niet is, en geven ze minder melk in zijn afwezigheid. * In het Limburgse heuvellandschap staat de bijzondere boerderij van Pieter en Vivienne. Deze landschapsarchitect was gepassioneerd door duurzaamheid en zette zijn eigen huis in als proefobject: in vier maanden was de totale boerderij volledig zelfvoorzienend. * En culinair expert Alain Caron bezoekt in Overijssel Suheyla. Suheyla is van Turkse origine en zorgt dat de Turkse keuken ook in onze streken bekender wordt. Haar broer Edip levert de bij deze keuken horende kruidenmixen. Alain en Suheyla koken samen een Turks-Mediterraans gerecht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten