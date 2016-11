Niederlande 2 14:40 bis 15:30 Sonstiges De Trek De smokkelaar NL 2016 Merken Kun je van een mensensmokkelaar houden? Is migratie het probleem? Of is migratie de oplossing? Wat gebeurt er met migranten nadat ze Nederland zijn uitgezet? En kent Afrika ook anti-buitenlander populisten als Donald Trump of Geert Wilders? In "De Trek" reist correspondent Bram Vermeulen over het Afrikaanse continent om met de hoofdrolspelers te spreken die zelden in het debat over migratie aan het woord komen. Mensensmokkelaars, drenkelingen, gedeporteerden en Afrikaanse buitenlanderhaters. "Het debat over migratie gaat vooral over ons: onze angsten, onze tranen. We spreken heel veel óver migranten maar zelden mét. In deze serie reis ik langs de hoofdrolspelers waar het in dat debat steeds over gaat, maar die nooit aan het woord komen." Van Zuid-Afrika tot Nigeria, van Niger tot Senegal. Vier landen, vier hoofdrolspelers. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De Trek