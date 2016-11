Niederlande 2 08:30 bis 09:20 Sonstiges Bomb Girls Bringing Up Bombshell CDN 2012 HDTV Merken De Tweede Wereldoorlog raast door in Europa en de Stille Zuidzee. De geallieerden voeren de wapenproductie op. Het tekort aan mankracht wordt opgelost door vrouwen toe te laten in de fabriek. Een aantal vrouwen meldt zich vrijwillig. Uit plichtsbesef, uit geldnood of omdat ze op de vlucht zijn. Gladys is een rijkeluisdochter die haar steentje wil bijdragen. Katie is weggelopen uit een gewelddadig gezin. Betty is een stoere meid die zichzelf wil bewijzen. Lorna is een kille ploegbazin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bomb Girls

